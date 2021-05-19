Фергюсону предложили подраться с преемником Нурмагомедова

Менеджер Али Абдель-Азиз обратился к американскому бойцу смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсону. Запись доступна в Twitter.

Абдель-Азиз предложил Фергюсону подраться с его подопечным россиянином Исламом Махачевым: «Он будет готов к встрече с тобой». Махачева называют преемником Хабиба Нурмагомедова. В частности, такого мнения придерживается Хавьер Мендес, главный тренер American Kickboxing Academy.

Абдель-Азиз отреагировал на пост Фергюсона, который заявил о нежелании завершать карьеру, несмотря на серию поражений. 16 мая американец уступил третий раз подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фергюсон проиграл Бенеилу Дариушу. В ходе поединка он не стал сдаваться, попавшись на болевой прием в исполнении соперника. По словам самого Дариуша, он нанес Фергюсону травму.

Тони Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. Он неоднократно мог столкнуться в октагоне с Нурмагомедовым. Схватка между спортсменами срывалась пять раз. Весной 2020-го россиянин снялся с поединка на фоне пандемии коронавируса и неясности относительно места проведения боя.