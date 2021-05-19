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Байден обсуждал с Путиным «неприемлемые действия России»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Shawn Thew/ Globallokpress

Президент США Джо Байден, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны США в штате Коннектикут, заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным действия России, которые, по мнению Вашингтона, неприемлемы и нарушают принятые в мировом сообществе нормы, в частности в сфере безопасности на море. Его слова приводит ТАСС.

Глава американского государства подчеркнул, что общепринятые нормы, такие как свобода судоходства, обеспечивают стабильность мировой экономики и безопасности. «Мы видим, что эти правила все больше ставятся под вопрос как быстрым развитием технологий, так и подрывными действиями таких стран, как Китай и Россия, с которыми я непосредственно это обсуждал: как с председателем КНР Си Цзиньпином, так и с президентом Путиным», — добавил он.

Байден отметил, что при попытке той или иной страны «подстроить правила в свою пользу», нарушается равновесие. США, по его словам, настроены на то, чтобы ключевые судоходные районы оставались мирными, будь то Южно-Китайское море, Персидский залив или Арктика.

Президент заключил, что сохранение беспрепятственных международных торговых потоков является жизненно важным приоритетом американской внешней политики. Он подчеркнул, что Вашингтон должен занять активную роль в установлении норм поведения, строящихся вокруг демократических ценностей.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена снимет санкции с компании, имеющей отношение к «Северному потоку-2» — Nord Stream 2 AG, а также с ее главы Маттиаса Варнига. Отмечается, что отмена ограничений лежит в рамках национальных интересов Соединенных Штатов.

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