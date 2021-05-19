Миранчук отверг возвращение в РПЛ

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опроверг слухи о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит». Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

25-летний хавбек признался, что его удивили слухи о трансфере в «Зенит». Он отверг возможное возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и отметил, что намерен продолжать выступления в Италии.

«Остаемся в Бергамо на 100 процентов», — подтвердил Миранчук.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии россиянин провел 24 игры. В них он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа 2020-го. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. На счету полузащитника пять голов в 31 матче за сборную России.