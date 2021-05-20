Ученые показали процесс формирования звезд

Группа ученых разработала и опубликовала реалистичную симуляцию, отражающую процесс формирования звезды. Как сообщает CNN, видео было создано с помощью программы STARFORGE (Star Formation in Gaseous Environments — звездообразование в газовой среде), которая позволила создать более массивное газовое облако, чем предыдущие.

«Ученые моделируют процесс звездообразования на протяжении десятилетий, но STARFORGE — это квантовый скачок в технологии», — заявил астрофизик и со-автор исследования Майкл Грудич из Северо-Западного университета США.

В результате пользователи cети могут наблюдать красочное 3D-изображение облака, которое плывет по галактике. Со временем оно эволюционирует, появляются структуры и возникают отдельные звезды. При этом программа отражает не только динамику процесса, но и учитывает такие космические явления, как радиация, галактический ветер и взрывы сверхновых, а также их влияние на формирование звезды.

По словам ученых, разработка подобных симуляций может занимать несколько месяцев, поэтому для создания были использованы самые мощные суперкомпьютеры. В реальности же звезды формируются на протяжении десятков миллионов лет, поэтому специалисты надеются, что с помощью имитации они смогут лучше понять процесс формирования звезд, галактик и даже вселенной.

«Понимание, как мы появились и каково наше место во вселенной, в конечном счете зависит от понимания формирования звезд», — отметил Грудич.