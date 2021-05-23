В России создали эффективное противогрибковое лекарство

Российские ученые создали препарат с высоким противогрибковым эффектом, которому удается побеждать патогены. Лекарство уничтожает грибки даже в небольших количествах, пишут «Известия».

Для нового российского препарата специалисты из Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе и Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН соединили две молекулы, которые отдельно не обладают значительными противогрибковыми свойствами. Однако их сочетание порождает субстанцию, которая отличается более высокой эффективностью в борьбе против заболевания, чем известные коммерческие лекарства.

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Ведущий научный сотрудник Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе (НИИНА), профессор Игорь Левшин подчеркнул, что грибы живут в организме человека с момента его рождения и до смерти. Иммунитет здорового человека успешно их подавляет, не позволяя разрастаться. Однако затруднительно создать эффективное и нетоксичное лекарство, которое будет направлено только на борьбу с грибками.

Исследователи также отмечают, что российское лекарство является своевременным решением актуальных проблем. В последнее время патогенные грибы мутируют, приобретая устойчивость к уже известным препаратам. При этом в зону риска попадают пациенты с ослабленным иммунитетом. «В случае заболевания инфекцией большого количества людей, как это случилось в Индии с "черным грибком", может случиться катастрофа», — заключил Левшин.

Ранее в Индии зафиксировали вспышку мукоромикоза или «черной плесени». Заболевание сильнее остальных грозит людям, зараженным COVID-19, и тем, кто уже перенес его. Большинству заболевших мукормикозом врачи были вынуждены удалить один или оба глаза.