Путешествия
 
Последние новости
Самолет с создателем NEXTA пытался быстрее покинуть небо над Белоруссией
Совфед предупредил Googlе о риске потерять российскую аудиторию
Модель с гигантской ногой прославилась в сети и рассказала о травле окружающих
Пожилым россиянам рекомендовали делать три прививки «ЭпиВакКороной»
Полиция обнаружила в клипах Моргенштерна пропаганду наркотиков
Россияне массово стали бросать курить после самоизоляции
Названы потраченные клубами КХЛ суммы на зарплаты игрокам
Главред Baza назвал причину своего задержания
Раскрыты схемы обмана при ремонте смартфона
Полеты над Белоруссией попросили приостановить после задержания создателя NEXTA
Новости партнеров

Сотрудников туристической сферы Турции обучат русскому языку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murad Sezer / Reuters

Сотрудников сферы туризма Турции будут обучать русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил о том, что во всех учебных заведениях государства, где готовят сотрудников для туристической отрасли, русский язык стал обязательным для изучения.

Он также отметил, что местные жители любят русскоязычных туристов. «Знать только английский недостаточно, нужно выучить русский и еще третий язык», — сказал министр.

24 мая стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортными городами. Также турецкие власти решили отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов. Уточняется, что решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией.

Ранее, 12 апреля, в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортами
Россиянам предложили достойную замену отдыху в Турции
Правительство объявило об ограничении авиасообщения с Турцией
Путешествия
Путешествия00:01 9 марта

«В тот момент я бы все отдала за мачете»

Россиянка отправилась в поход на Курилы и полюбила родную страну. Что ей пришлось пережить?
19:0718 мая

Буйный пассажир употребил белый порошок в самолете и сорвал рейс

18:0818 мая

Украинская туристка бесследно исчезла в Турции при загадочных обстоятельствах

17:3018 мая

Глава Крыма заявил о напряженной ситуации с коронавирусом на курорте

Путешествия00:02 3 марта

Русский город любви

Казаки возвели русский Париж с Эйфелевой башней на Урале. Зачем туда ехать туристам?
16:3918 мая

В Нью-Йорке появится новый страшный аттракцион с панорамным видом на город

15:4918 мая

Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту и попали на видео

14:0918 мая

Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета

Путешествия00:1321 февраля

«Они верят, что пьяному легче найти общий язык с Богом»

Коммунизм, алкоголь и разгильдяйство. Чем запомнилась Латинская Америка российскому путешественнику
13:3118 мая

Знаменитая достопримечательность разрушилась от ветра и рухнула в море

12:3218 мая

Россия выделит больше миллиарда рублей на чартеры внутри страны

11:1918 мая

Названы российские города с самыми буйными туристами

Россия
Правительство выделит 50 миллиардов рублей на лечение от COVID-19 в России
«Началась паника среди военных»
25 лет назад убили Дудаева. Почему его смерть не остановила чеченскую войну?
Диетолог раскрыла влияние жары и температуры тела на процесс похудения
Раскрыты данные о состоянии пострадавших под Таганрогом рабочих водоканала
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Россиянин умер при восхождении на Эльбрус
Все материалы
Мир
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Литва призвала ЕС избегать воздушного пространства Белоруссии
Литва возбудила уголовное дело из-за захвата самолета Ryanair
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
В МИД России рассказали о выгоде Украины от учений НАТО
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
На Украине назвали «ударом» отказ США от санкций против «Северного потока-2»
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Руководство Банка России заподозрили в биржевых махинациях
Джек Ма уйдет с поста главы основанной им бизнес-школы из-за давления властей
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2021
За что судят мэра Томска?
Томичи не верят в виновность Ивана Кляйна
Цена биткоина обрушилась почти наполовину
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Все материалы
Силовые структуры
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Водитель автобуса нашла косметичку с сотнями долларов и вернула ее владелице
Водитель съехал в кишащее крокодилами болото и спасся на крыше внедорожника
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Женщина решила помочь другу и разбогатела на 18 миллионов рублей
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем из-за смерти матери
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Все материалы
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Сооснователь AMG выпустил уникальный спидстер Mercedes-AMG GT R
Видео: тест-драйв Audi RS Q8
Cамый дорогой кроссовер Audi: почему 600-сильный RS Q8 стоит 14 миллионов?
Седан Mazda6 отправят в отставку на одном из крупнейших рынков
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы