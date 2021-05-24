Сотрудников туристической сферы Турции обучат русскому языку

Сотрудников сферы туризма Турции будут обучать русскому языку. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил о том, что во всех учебных заведениях государства, где готовят сотрудников для туристической отрасли, русский язык стал обязательным для изучения.

Он также отметил, что местные жители любят русскоязычных туристов. «Знать только английский недостаточно, нужно выучить русский и еще третий язык», — сказал министр.

24 мая стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортными городами. Также турецкие власти решили отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов. Уточняется, что решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией.

Ранее, 12 апреля, в России заявили об ограничении авиасообщения с Турцией до 1 июня из-за вспышки коронавирусной инфекции. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.