Турция рассказала о влиянии встречи Путина и Байдена на Ближний Восток

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена окажет сильное влияние на страны Ближнего Востока. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник в МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что развитие диалога между Москвой и Вашингтоном и решение проблемных вопросов с помощью переговоров поспособствует установлению стабильности в Ближневосточном регионе. «Это также может положительно повлиять на отношения между евроатлантическими организациями и Россией», — добавили в турецком МИД.

Ранее в решениях Байдена увидели новый курс в отношениях с российской стороной. По словам эксперта, еще до двусторонней встречи глав МИД России и США в Рейкьявике в решениях американского лидера прослеживался курс на «более стабильные и предсказуемые отношения» с Москвой.

25 мая стало известно, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали переговоров еще предстоит согласовать. Белый дом, в свою очередь, подтвердил дату грядущего саммита. Пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки сообщила, что главы государств обсудят весь спектр актуальных вопросов.