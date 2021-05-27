Украинец получил iPhone 12 за татуировку на лице

Жителю Киева подарили новый iPhone за татуировку на лице. Об этом сообщается на сайте местного магазина электроники iLounge.

В честь открытия флагманского магазина в столице Украины ретейлер проводил акцию «iPhone 12 за тату». Согласно ее условиям, нужно было прийти в салон, сделать татуировку с логотипом магазина на определенной части тела и получить подарок. Главный приз — iPhone 12 — выдавали за тату на лице.

«Отдельно хочется выделить смельчака Вадима Породко, который сделал татуировку с нашим логотипом на лице», — сообщили представители iLounge. Породко подарили iPhone 12, сделали лицом бренда и присвоили пожизненный статус VIP-клиента.

Судя по отчетным фотографиям, магазин раздавал гаджеты за татуировки и на других частях тела. В частности, за размещение тату на запястье и щиколотке украинский ретейлер дарил участникам акции портативную колонку HomePod mini.

Флагманский смартфон iPhone 12 был представлен в октябре. Девайс получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A14, от 64 гигабайт встроенной памяти, поддержку 5G, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость аппарата в России начинается от 80 тысяч рублей.