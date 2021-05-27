Создатели Half-Life выпустят игровую консоль

Компания Valve, создавшая серию игр Half-Life, работает над гибридной игровой консолью. Об этом сообщает издание Ars Technica.

Журналистам стало известно, что в компании разрабатывают новую консоль, которая позволит запускать игры из магазина Steam. Устройство будет представлять собой компактную приставку с сенсорным экраном и двумя джойстиками, присоединенными к корпусу девайса. В этом плане новая консоль будет напоминать популярную приставку Nintendo Switch. Так же, как и у Switch, консоль от Valve получит разъем, с помощью которого изображение с устройства можно будет передавать на монитор или телевизор.

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Специалисты изучили код новой версии клиента Steam для компьютеров и обнаружили в нем упоминание некого девайса под названием SteamPal. Вероятнее всего, так будет называться новая консоль. Также выяснилось, что приставка будет работать на собственной операционной системе, которая базируется на Linux и имеет открытый исходный код. Авторы предполагают, что консоль будет работать на чипе от Intel или AMD, хотя ни технических характеристик, ни примерных сроков выпуска гаджета инсайдеры не раскрывают.

В материале говорится, что после успеха выпущенной в 2017 году Nintendo Switch производители компьютеров и приставок обратили внимание на сегмент компактных консолей. Кроме Nintendo свои приставки выпустили компании GPD, One-Netbook и Aya. Также в начале 2020 года компания Dell представила гибридную консоль Concept UFO.

Ранее стало известно, что похожую на Nintendo Switch игровую приставку планирует выпустить Apple. На данный момент американский IT-гигант фактически не представлен на рынке геймерских устройств, хотя у производителя iPhone и Mac есть игровой сервис Arcade.