Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила игровую консоль. Об этом сообщается на сайте партнера компании Cooler Master.

Устройство получило название KFConsole. Оно имеет форму баскета из KFC, процессор Intel Nuc 9, 32 гигабайта оперативной памяти, твердотельный накопитель Seagate BarraCuda емкостью один терабайт. Девайс получил графический ускоритель GeForce RTX от ASUS. В верхнем отсеке устройства находится стилизованная жаровня, которая является частью системы охлаждения. По словам KFC, с помощью приставки можно подогреть пищу.

По сути консоль является кастомизированным под приставку персональным компьютером. Согласно описанию на сайте устройства, KFConsole поддерживает вывод изображения на монитор или телевизор разрешением 4K с частотой 120 кадров в секунду, технологию трассировки лучей, VR-гарнитуру.

«Мы очень рады, наконец, дать фанатам именно то, что они хотели — сделать KFConsole реальной», — заявил PR-менеджер KFC Марк Чиверс (Mark Cheevers). Стоимость консоли, а также информация о том, появится ли она в продаже, пока не раскрывается.

KFConsole была анонсирована 12 июня в Twitter-аккаунте KFC Gaming. Пост стал вирусным, на него, в частности, отреагировал официальный аккаунт Xbox. Пользователи соцсети предположили, что компания шутит, пытаясь таким образом привлечь внимание к сети фастфуда на фоне интереса аудитории к консолям нового поколения от Sony и Microsoft.