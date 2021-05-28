Организаторы «Евровидения» решили приостановить членство Белоруссии в конкурсе

Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации конкурса «Евровидение», решил приостановить членство Белоруссии. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Представителям Белоруссии дали две недели на ответ, затем решение вступит в силу.

11 марта текущего года стало известно, что организаторы «Евровидения» отказались принимать песню «Я научу тебя» от участников из Белоруссии — группы «Галасы ЗМеста». По мнению комиссии мероприятия, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». Ролик с выступлением коллектива и композицией был удален с официального YouTube-канала фестиваля.

26 марта сообщалось, что организаторы музыкального конкурса «Евровидение» отстраняли Белоруссию от участия в соревновании в 2021 году. Представители состязания заявили, что замененная страной песня также не соответствует правилам конкурса и способна нанести вред его репутации.