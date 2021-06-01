Футбольный матч в Приморье завершился поражением обеих команд

Футбольный матч чемпионата Приморья завершился техническим поражением обеих команд. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола региона.

26 мая на стадионе в Артеме прошла встреча между «Энергией-Димир» (поселок Артемовский) и Краевой спортивной школой Олимпийского резерва (КСШОР) из Владивостока. В итоге болельщики клубов устроили драку, трое человек обратились в больницу, несколько фанатов были задержаны.

В полиции заявили, что организаторы не согласовали матч с УМВД и администрацией Артемовского городского округа. В итоге «Энергию-Димир» наказали за то, что принимающая сторона не смогла обеспечить условия проведения игры. КСШОР был подвергнут санкциям за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками или официальными представителями команды.

Кроме того, региональной федерации футбола было рекомендовано обратиться к правоохранителям. Это необходимо для привлечения к ответственности хулиганов и запрета для них на посещение стадиона на срок до семи месяцев.