Intel высмеяла Apple

Intel назвала компьютеры Apple неприспособленными для игр. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Компания выпустила презентацию, согласно которой на компьютерах от Apple либо недоступны популярные игры, либо их производительность не идет ни в какое сравнение с производительностью на ПК. Аналитики Intel перечислили востребованные тайтлы — APEX Legends, серию Call of Duty, PUBG, Hitman 3, Grand Theft Auto V и прочие тайтлы. В сообщении говорится, что более половины из названных игр не поддерживаются macOS.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Также специалисты Intel отметили, что запускаемые на Mac игры работают гораздо хуже, чем на компьютерах аналогичной конфигурации под управлением Windows. Например, производительность Hitman 3 на ПК в 1,23 раза выше, чем на Mac, GRID 2019 — в 1,2 раза, Civilization V — в 3,54 раза. Аналитики сравнивали MacBook Pro на базе процессора Intel i9 с видеокартой AMD Radeon Pro 5600M с ПК на базе чипа Intel i5 с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060. В компании высмеяли Mac, заметив, что даже поддерживаемые системой тайтлы часто тормозят и вылетают.

По словам журналистов, Intel намеренно использовала в тестах не самый мощный компьютер на Windows. Тем самым в компании хотели показать, что современные игры на ПК являются дополнительной опцией даже для тех пользователей, которые приобретали свой девайс ради работы.

Intel не первый раз высмеивает бывшего партнера по бизнесу. В феврале корпорация запустила рекламную кампанию со слоганом «Только ПК может быть одинаково полезен и ученым, и геймерам», иронизируя над девайсами от Apple. В компьютерах Apple долгое время использовались процессоры от Intel, однако летом 2020 года корпорация Тима Кука объявила о переходе на собственные ARM-процессоры.