В ФХР пообещали победить Канаду в следующий раз

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на поражение сборной страны в матче 1/4 финала чемпионата мира с Канадой. Об этом сообщает ТАСС.

Функционер отметил, что команда проделала огромную работу, а обвинять кого-то сейчас не имеет смысла. Он также пообещал, что в следующей игре с Канадой россияне обязательно победят.

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Ротенберг добавил, что перед сборной России стоит задача победить на Олимпиаде-2022. По его мнению, на чемпионате мира хоккеисты продемонстрировали 100-процентную самоотдачу.

Матч россиян против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу усилиями Эндрю Манджапане забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира десять лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.