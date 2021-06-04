Глава Крыма рассказал о бизнесе «борцов с российским государством» на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о бизнесе и недвижимости украинских чиновников, которые называют себя «борцами с российским государством», передает ТАСС.

По его словам, данные еще не обнародованы, некоторые сведения нельзя выносить в публичное пространство, однако их много и они дают понимание, кто из руководителей Украины владеет собственностью на полуострове.

«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — добавил Аксенов.

Он отметил, что в случае возбуждения уголовных дел в России против украинских чиновников, они могут отвечать в том числе своим имуществом. Глава Крыма подчеркнул, что для представителей бизнеса угрозы нет, за исключением радикальных националистов, чью деятельность он намерен пресекать лично.

Ранее стало известно, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена до сих пор владеет квартирой в Крыму, которую она приобрела в 2013 году. В феврале Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за эту недвижимость производится регулярно. На вопрос о том, обладают ли Зеленский и его супруга преимуществом для получения гражданства России «как владельцы недвижимости в Крыму», Аксенов ответил, что вряд ли.