В Госдуме ответили на слова Зеленского о войне в Европе из-за Крыма

Ответственность за обострение конфликта в Донбассе и события, повлекшие за собой воссоединение Крыма с Россией, полностью лежит на странах Запада. Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Туров в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о ведущейся в Европе войне, передает РИА Новости.

«Зеленскому надо призвать к ответственности в первую очередь деятелей в том числе этих стран, с которыми он сегодня беседует, ищет поддержку», — заявил Туров.

По его словам, именно страны Европы поддержали «государственный переворот» на Украине в 2014 году, который в итоге привел к серии протестов на юго-востоке страны. Депутат также подчеркнул, что в действительности Запад не заинтересован в усилении Украины как государства и воспринимает ее исключительно как инструмент для сдерживания России.

Ранее Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил о ведущейся в Европе из-за Крыма войне. «Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым, когда у нас идет война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе», — сказал Зеленский.