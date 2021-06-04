В Кремле рассказали о реакции Путина на поражение сборной России от Канады на ЧМ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о реакции президента России Владимира Путина на поражение сборной страны по хоккею в игре 1/4 финала чемпионата мира против команды Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, глава государства расстроился, как и все остальные россияне. Песков также добавил, что не знает, смотрел ли Путин матч от начала до конца.

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Матч сборной России против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира десять лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.



