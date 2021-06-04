Игрок сборной России отказался «посыпать голову пеплом» после поражения от Канады

Хоккеист сборной России Антон Бурдасов отреагировал на поражение команды от Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению форварда, игрокам не нужно посыпать голову пеплом. Он также отметил, что команда проиграла, но приняла поражение по-мужски.

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«Победитель бывает только один, жаль, что вчера это были не мы. Мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», — добавил Бурдасов. На турнире форвард провел восемь матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал две голевые передачи.

Матч россиян против Канады прошел в четверг, 3 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в овертайме победную шайбу забросили канадцы. В полуфинале они встретятся с американцами. В параллельной встрече Финляндия сыграет с Германией.

Последний раз сборная России побеждала Канаду в рамках чемпионата мира десять лет назад. Это произошло в четвертьфинале ЧМ-2011.