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В Совфеде оценили сериал о темнокожей королеве Англии

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Кадр: «Анна Болейн»

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил провал показа британского мини-сериала «Анна Болейн» с темнокожей актрисой Джоди Тернер-Смит в роли королевы Англии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор отметил, что не удивлен низкой оценке шоу на агрегаторе IMDb. «Такова реакция здравого смысла на навязываемую обществу идеологию нового расизма, сторонники которого требуют от людей "деконструировать свою белизну", радикально поменять круг общения и, по непонятной причине, молиться на меньшинства», — написал он. Пушков также напомнил своим подписчикам, что «не была Анна Болейн черной и быть ею не могла».

«Здравый смысл остается единственной преградой на пути создания — под видом борьбы с белым расизмом — псевдо-истории, псевдо-культуры и псевдо-персонажей кино, оперы и литературы», — резюмировал член Совфеда.

В октябре прошлого года стало известно, что темнокожая британская актриса с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву-консорта Англии Анну Болейн в историческом сериале. Премьера шоу состоялась 1 июня 2021 года на Channel 5.

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