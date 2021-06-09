Депутат Госдумы призвал «приучить людей отдыхать в России»

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал остановить рост цен на отечественных курортах и «приучить людей отдыхать в России». Об этом чиновник заявил в своем Telegram-канале.

Как отметил Миронов, коронавирусные ограничения предоставили «блестящую» возможность, чтобы развивать и популяризировать отдых внутри страны, однако «власти [этой возможностью] не воспользовались».

«Все свелось лишь к повышению цен. Цены на российских курортах выросли на 50-150 процентов, инфраструктура и сервис при этом не изменились. Бизнесу позволяют откровенно грабить туристов», — возмутился лидер партии.

Депутат призвал Ростуризм, ФАС и профильные министерства остановить «неконтролируемый» рост цен на отечественных курортах и прекратить «грабеж российских туристов». Также Миронов подчеркнул, что во время Олимпиады в Сочи в 2014 году и чемпионата мира по футболу 2018 года, проходящего в России, цены на отели контролировались.

«Ради сиюминутной наживы упускается стратегическая цель: заняться, наконец, реальным развитием внутреннего туризма и приучить людей отдыхать в России», — подытожил Миронов.

Ранее в июне первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил «показательно наказывать» отдыхающих за границей россиян. По словам политика, поездки за границу в разгар пандемии — это недопустимая ситуация. Он предложил ввести административную ответственность за путешествия в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, назвав их «грязными лежбищами».