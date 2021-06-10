Назван лучший город России по доступности кафе

Санкт-Петербург назвали лучшим городом России по доступности кафе. Его жителям в среднем нужно пройти менее 200 метров, чтобы добраться до заведения общественного питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС.

Аналитики выбрали для исследования 25 крупнейших городов страны. Они составили рейтинг, исходя из величины расстояния от многоквартирных жилых домов до объектов общепита, фитнес-клубов и центра парка или сквера площадью не менее гектара.

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В ТОП-3 рейтинга по доступности кафе вошли Владивосток и Сочи, где до ближайшего заведения общепита придется пройти около 244 и 247 метров соответственно. Менее доступную сеть кафе нашли в Воронеже, Омске и Волгограде — в каждом из них до заведения нужно преодолеть более 370 метров.

Санкт-Петербург занял первую строчку рейтинга по доступности зеленых зон — жителям в среднем нужно пройти до парка или сквера около 660 метров. В числе лидеров также оказались Самара (665 метров), Воронеж (689 метров) и Тюмень (735 метров). На пятом месте оказалась Москва (790 метров). Владивосток и Омск оказались в числе городов с наименьшей доступностью зеленых зон — показатели в каждом из них достигли более 1,2 тысячи метров.

Наиболее доступную сеть спортивных залов нашли в Иркутске, где от жилого дома до фитнес-клуба в среднем нужно пройти 290 метров. Ниже в списке расположились Владивосток (317 метров) и Тюмень (321 метр). Больше всего до спортзала придется идти в Самаре (508 метров), Казани (514 метров) и Якутске (600 метров). Санкт-Петербург по этому критерию оказался на 14-м месте с показателем в 421 метр.

В апреле 2021 года лучшими для жизни российскими городами с населением от миллиона человек были признаны Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Красноярск. Среди городов, где проживают от 250 тысяч человек, наивысшие баллы набрали Грозный, Сочи, Тюмень и Краснодар.