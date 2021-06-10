Россиянка Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале россиянка в двух сетах победила представительницу Словении Тамару Зиданшек (7:6, 6:3). Встреча длилась 1 час 35 минут. Павлюченкова сделала три эйса, совершила столько же двойных ошибок и взяла шесть геймов на чужой подаче.

Соперница Павлюченковой определится в матче чешки Барборы Крейчиковой против Марии Саккари из Греции. Их встреча состоится в четверг, 10 июня, в 18:05 по московскому времени.

29-летняя Павлюченкова прежде никогда не выходила в финал турниров «Большого шлема». Ее наилучшим достижением была стадия 1/4 финала. На данный момент российская спортсменка занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).