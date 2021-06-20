Италия выиграла третий матч на Евро подряд

Италия обыграла Уэльс в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. В составе победителей гол забил Маттео Пессина. Уэльс с 55-й минуты играл в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Итан Ампаду.

Италия выиграла третий матч подряд на Евро, набрала девять очков и вышла в плей-офф с первого места. У Уэльса в активе четыре очка, команда также стала участницей 1/8 финала, заняв в квартете второе место. Чемпионат Европы завершится 11 июля.