Потомок Пушкина умерла после заражения коронавирусом

В Петрозаводске умерла прямой потомок русского поэта Александра Пушкина, выдающийся филолог, профессор Лидия Владимировна Савельева. Ей было 84 года. Об этом сообщает интернет-журнал «Лицей» на своем сайте.

Доктор филологических наук попала в больницу после заражения коронавирусом, где 7 июня встретила свой 84-й день рождения. Она скончалась в ночь на воскресенье, 20 июня.

Лидия Савельева родилась 7 июня 1937 года в селе Семеновское Михневского района Московской области в семье филологов. Она — прямой потомок поэта Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны.

Лидия Савельева училась на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета, почти 50 лет проработала в Карельском педагогическом институте. В научном мире она известна исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровала славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, ввела в науку понятие экологии языка, что высоко оценил академик Дмитрий Лихачев.

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