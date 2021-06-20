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Потомок Пушкина умерла после заражения коронавирусом

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Лидия Савельева
Лидия Савельева
Фото: Ирина Ларионова / Интернет-журнал «Лицей»

В Петрозаводске умерла прямой потомок русского поэта Александра Пушкина, выдающийся филолог, профессор Лидия Владимировна Савельева. Ей было 84 года. Об этом сообщает интернет-журнал «Лицей» на своем сайте.

Доктор филологических наук попала в больницу после заражения коронавирусом, где 7 июня встретила свой 84-й день рождения. Она скончалась в ночь на воскресенье, 20 июня.

Лидия Савельева родилась 7 июня 1937 года в селе Семеновское Михневского района Московской области в семье филологов. Она — прямой потомок поэта Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны.

Лидия Савельева училась на филологическом факультете Ленинградского госуниверситета, почти 50 лет проработала в Карельском педагогическом институте. В научном мире она известна исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровала славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, ввела в науку понятие экологии языка, что высоко оценил академик Дмитрий Лихачев.

19 июня сообщалось о смерти латвийского писателя Вячеслава Солдатенко, известного как Слава Сэ, ему было 52 года. О госпитализации писателя сообщали 10 июня, все его выступления тогда отменили. В его группе во «ВКонтакте» рассказали, что он находился в реанимации с тяжелой формой COVID-19. Солдатенко был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией.

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