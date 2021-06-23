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Совфед одобрил закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Совет Федерации в среду, 23 июня, одобрил закон, позволяющий частным и ведомственным медицинским клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

Документом вносятся поправки в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Изменения предусматривают бесплатное проведение профилактических прививок, которые включены в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в медорганизациях, участвующих в территориальной программе ОМС. Вакцинация должна проводиться независимо от организационно-правовой формы медучреждения.

Утверждать порядок обеспечения клиник вакцинами, включенными в национальный календарь, будет правительство, а включенными в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям — высшие исполнительные органы власти в регионах.

8 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о включении прививки от COVID-19 в план национального календаря прививок. Авторы инициативы также предлагали включить в национальный календарь вакцинацию против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, гриппа. Однако документ сняли с рассмотрения во втором чтении. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил это тем, что в законопроекте обязательно должно присутствовать уточнение о том, что вакцинация является добровольным делом каждого, однако нужная формулировка на данный момент не найдена.

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