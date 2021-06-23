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Известного актера супергеройского сериала сняли с рейса после скандала с женой

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Стивен Амелл
Стивен Амелл
Фото: @stephenamell

Актера супергеройского телесериала «Звезда» Стивена Амелла сняли с рейса после скандала с женой. Об этом сообщает TMZ.

Уточняется, что инцидент произошел в Остине, штат Техас. Известный актер должен был вылететь в Лос-Анджелес, однако в самолете мужчина поругался со своей супругой, из-за чего его выгнали из салона. По словам очевидцев, артист находился в состоянии алкогольного опьянения и, несмотря на попытки супруги разрешить конфликт, продолжал разговаривать на повышенных тонах.

Позже Амелл прокомментировал ситуацию, отметив, что купил билет на следующий рейс и беспрепятственно улетел в Лос-Анджелес через два часа. Также он извинился за излишнюю эмоциональность.

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