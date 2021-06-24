УЕФА раскрасил эмблему в поддержку ЛГБТ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрасил эмблему в цвета радуги в поддержку ЛГБТ. Фото эмблемы изменились в официальных аккаунтах в соцсетях, в том числе в Twitter.

На странице организации в Instagram сказано, что УЕФА «уважает» радугу: «Сегодня УЕФА гордится тем, что носит цвета радуги».

Также в публикации говорится, что этот символ «воплощает основные ценности» организации. «Некоторые люди истолковали решение УЕФА отклонить просьбу города Мюнхена подсветить мюнхенский стадион цветами радуги к матчу ЕВРО-2020 как "политическое"», — отмечается в публикации. Однако организация не согласилась с этим, отметив, что сама просьба уже была политической в связи с присутствием футболистов сборной Венгрии на стадионе в матче с Германией.

«Для УЕФА радуга — это не политический символ, а знак нашей твердой приверженности более разнообразному и инклюзивному обществу», — подчеркивается в заключение.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил поездку в Мюнхен после того, как власти города попросили УЕФА разрешения на оформление радужной подсветки на футбольном стадионе. При этом УЕФА запретил Мюнхену делать радужную подсветку. Спортивная ассоциация обосновала это тем, что не может санкционировать политическую акцию.

В середине июня венгерский парламент одобрил закон, согласно которому в школах и в образовательных программах для детей будет запрещена пропаганда ЛГБТ. Запрет гей-пропаганды коснется и организаций: Венгрия ограничит список тех, кому разрешено проводить уроки сексуального просвещения.