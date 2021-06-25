Раскрыты новые iPhone

В 2022 году Apple выпустит новую модель iPhone. Об этом сообщает издание 9to5mac.

В записке для инвесторов известный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) раскрыл планы американской компании на будущий год. Аналитик сообщает, что в 2022 году Apple представит четыре смартфона — два 6,1-дюймовых и два 6,7-дюймовых. Появится новая модель iPhone 14 Max на замену аппаратов серии iPhone mini, которые не вызвали большого интереса покупателей. При этом осенью 2021 года корпорация, видимо, представит iPhone 13 mini. Стоимость нового 6,7-дюймового 14 Max составит 900 долларов или около 66 тысяч рублей.

Также Мин-Чи Ко полагает, что запланированные на 2022 год смартфоны бренда получат подэкранный дактилоскопический сенсор Touch ID, разрешение камер увеличится до 48 мегапикселей. Актуальные iPhone имеют основную камеру, состоящую из объективов разрешением 12 мегапикселей.

В первой половине 2022 года Apple представит iPhone SE. Компромиссный аппарат станет самым доступным в линейке, он будет иметь 4,7-дюймовый дисплей, новый процессор и поддержку 5G. Дизайн устройства по сравнению с актуальным SE не получит радикальных изменений.

В феврале инсайдер под ником MauriQHD заявил, что знает о существовании прототипа iPhone 14. Девайс отличается от остальных тем, что не имеет выреза под Face ID. Это может быть вызвано тем, что устройство получит встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор.