РФС обратится в прокуратуру из-за гибели российского футболиста во время матча

Российский футбольный союз (РФС) обратится в прокуратуру из-за гибели российского игрока Дмитрия Добровольского во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве. Об этом член исполнительного комитета организации Сергей Анохин сообщил РБК.

В РФС хотят, чтобы прокуратура проверила деятельность ЛФЛ. По мнению Анохина, коммерческая лига занимается увеличением своих доходов без обеспечения безопасности игроков. «У них нет скорой помощи, у них нет техники обеспечения безопасности на соревнованиях, ни медицинских справок. Они рискуют здоровьем детей, футболистов», — заявил он.

О смерти Добровольского из-за остановки сердца стало известно 27 июня. Отмечалось, что около стадиона не дежурили врачи, и сам погибший не проходил медосмотр перед встречей.

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов посчитал, что спортсмен скончался от сердечного приступа и несвоевременно начатой реанимации. По его словам, после пяти минут промедления шансов выжить у человека нет.