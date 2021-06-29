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Турция закрыла авиасообщение с шестью странами

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Фото: Globallookpress.com

Власти Турции временно закрыли авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Прямое авиасообщение с этими странами остановлено с 1 июля до дальнейшего распоряжения. Турецкие граждане, которые в них бывали и вернулись в Турцию, будут обязаны предоставить недавно сделанный отрицательный ПЦР-тест и отправятся на двухнедельный карантин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что отменит в стране часть ограничений, связанных с пандемией. В частности, будет отменен действующий после 19:00 комендантский час, а также запрет выходить из дома по воскресеньям.

Неделей ранее сообщалось, что первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Турцию.

В мае турецкий минздрав одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В организации отметили, что применение препарата турецкой стороной «позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса и сформировать долгосрочный иммунитет у населения».


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