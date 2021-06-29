Задолжавшему деньги за еду российскому школьнику отказали в выдаче аттестата

В городе Урюпинске Волгоградской области выпускнику девятого класса отказали в выдаче аттестата из-за задолженности за питание. Об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

По данным ведомства, мать школьника одна воспитывала двоих детей. Из-за тяжелого материального положения у нее осталась задолженность за питание сына. В образовательном учреждении заявили, что не выдадут ребенку аттестат, пока женщина не оплатит долг.

«По итогам проверки Урюпинским межрайонным прокурором директору школы объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

Выпускник уже получил свой аттестат об основном общем образовании. В ведомстве отметили, что документ об окончании девятого класса по закону обязаны выдать тем, кто успешно прошел государственную итоговую аттестацию.

Ранее в Уральском политехническом колледже Екатеринбурга студенту снизили оценку за диплом из-за цвета волос. По словам преподавателей из экзаменационной комиссии, зеленые волосы молодого человека «все испортили», поэтому он получает оценку «хорошо» вместо «отлично».

Позже, после скандала, студенту повысили оценку за защиту диплома. По словам самого выпускника Романа Щербакова, экзаменационная комиссия принесла извинения и заявила, что произошло недоразумение.