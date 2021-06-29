Ребенок и двое пенсионеров утонули в выгребной яме в Подмосковье

В Подмосковье ребенок и двое пенсионеров утонули в затопленной выгребной яме. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Обухово Богородского городского округа. Сообщение об обнаружении в частном доме тел 75-летнего мужчины, 65-летней женщины и трехлетней девочки поступило правоохранителям вечером в понедельник, 28 июня. По данным следствия, погибшие пенсионеры приходились ребенку прадедушкой и прабабушкой.

Как предварительно установлено, в выгребной яме на территории частного дома резко увеличился уровень воды. Кто-то из взрослых спустился в нее, чтобы устранить проблему, а остальные, помогая, тоже оказались в яме и не смогли спастись.

Следователь осмотрел место происшествия и опросил родственников погибших, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее после «суперливня», который прошел накануне в Москве и Подмосковье, стало известно о четырех погибших. В Королеве на ребенка упала ветка дерева, от полученных травм он скончался на месте. Также в Богородском округе три человека утонули в водосточном коллекторе, один из погибших — ребенок.

28 июня в московском регионе прошел сильный дождь с грозами, градом и сильными порывами ветра до 23 метров в секунду. Синоптики назвали его «суперливнем», так как он должен был принести 70 процентов месячной нормы осадков. Стихия нанесла ущерб многим объектам инфраструктуры. В частности, в столице пострадали станции метро, сорвало крышу у здания, а в Подмосковье опрокинулся башенный кран.