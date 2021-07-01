Украине посоветовали искать новые источники газа из-за «Северного потока-2»

Украине посоветовали искать новые инфраструктуры и источники газа, чтобы обеспечить безопасность в условиях запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Варшава на протяжении 18 лет выступает против проекта газопровода. Он отметил, что польская сторона планирует использовать трубопровод Baltic Pipe для диверсификации поставок газа. «Единственный выход — создание аналогичного решения для Украины, ситуации, когда она изначально получала бы газ из другого источника, чем Россия, и не получала его посредством системы газопроводов, который Россия может так или иначе контролировать», — заключил Рау.

26 июня стало известно, что США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». Отмечалось, что западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины. Таким образом Запад стремится «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» от газопровода.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.