Уткин прояснил судьбу Черчесова в сборной России

Телекомментатор Василий Уткин прояснил судьбу Станислава Черчесова в национальной сборной России. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram.

Журналист со ссылкой на своих знакомых и «другие источники» заявил, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен сохранить специалиста на посту наставника команды. При этом добавил, что консультации по этому вопросу продолжаются.

30 июня стало известно, что технический комитет РФС признал выступление сборной страны на Евро неудовлетворительным. При этом техком поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Сборная России не смогла преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда в последнем туре уступила Дании со счетом 1:4, заняла последнее место в квартете и вылетела с турнира.