Сборной России по футболу посоветовали найти духовника

Игроки сборной России по футболу нуждаются в духовной помощи, чтобы быть более нацеленными на победу. Такое мнение агентству РИА Новости высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

«Должны быть духовники в нашей сборной, обязательно заниматься окормлением наших ребят. Тут именно недостаток духовной подготовки: они какие-то не боевые, духовно, мне кажется, слабенькие. Немотивированные», — сказал он.

Митрофан пояснил, что считает нецензурную лексику одной из причин слабости команды. Он добавил, что священнику сложно будет находиться в атмосфере ругани, окружающей футболистов, когда тренеры на поле мотивируют спортсменов через мат.

30 июня стало известно, что РФС признал выступление сборной России неудовлетворительным. При этом комитет поддержал Черчесова, назвав основной проблемой уровень отечественных футболистов.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.