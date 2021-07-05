Авиагигант задолжал миллионы долларов за роскошный пентхаус

Китайский конгломерат HNA Group, состоящий из организаций по авиаперевозкам, туризму и финансам, предстал в суде за неуплату по ипотеке на роскошный пентхаус в Гонконге. С требованием к авиагиганту о возврате долга выступает компания Thing On Capital, пишет Bloomberg.
HNA Group в течение нескольких лет скупала активы по всему миру, а с января 2021 года вступила в стадию банкротства. Руководству предъявлены требования в погашении долгов на сумму около 187 миллиардов долларов. Одним из кредиторов выступила китайская организация Thing On Capital, одолжившая в 2019 году 23 миллиона долларов Billion Able, для которой HNA в период подписания договора ссуды была материнской компанией.
Деньги пошли на покупку Billion Able двухуровневой квартиры в небоскребе в престижном районе Гонконга Mid-Levels. Компания Thing On Capital настаивает на том, чтобы представители HNA погасили основной долг и проценты по ипотеке, а пентхаус выставили на продажу.
В 2017 году китайский конгломерат был крупнейшим акционером Deutsche Bank с объемом доли в 3,4 миллиарда евро. В портфеле HNA имелись доли в таких компаниях, как Gategroup Holdings, Swissport International, сетях отелей Park Hotels & Resorts, Hilton Grand Vacations, группа владела недвижимостью в Лондоне, Сиднее, Нью-Йорке и других городах мира. С февраля 2020 года управлением и реорганизацией HNA занимается правительство провинции Хайнань, где находится конгломерат.