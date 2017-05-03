Китайская HNA стала крупнейшим акционером Deutsche Bank

Китайский конгломерат HNA Group стал крупнейшим акционером Deutsche Bank, повысив свою долю в финансовой организации до 10 процентов, сообщает CNN Money. Китайцы обошли королевскую семью Катара, которая ранее владела наибольшим количеством акций.

Стоимость доли HNA составляет с учетом текущих биржевых котировок около 3,4 миллиарда евро. Ранее HNA владела только тремя процентами в DB.

HNA Group на данный момент владеет долями в компаниях, управляющих активами, страховыми компаниями и хедж-фондом Skybridge Capital. Ее финансовое подразделение имеет активы на 49 миллиардов долларов. При этом организация совершила с начала года более 10 сделок на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

Материалы по теме Из Вашингтона с любовью Почему правительство США атакует крупнейшие европейские банки

Увеличение доли HNA в Deutsche Bank продолжает политику китайских компаний по агрессивной экспансии за рубежом. В 2016 году китайцы купили активов на 220 миллиардов долларов за пределами своей страны.

Deutsche Bank в последние несколько лет радикально потерял в капитализации из-за неудачных финансовых результатов, а также ряда скандалов. В январе Deutsche Bank согласился выплатить властям США 7,2 миллиарда долларов для урегулирования по делу, связанному с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. С целом с начала кризиса 2007-2008 годов банк заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям.