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Появились подробности об экипаже пропавшего самолета Ан-26

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Фото: Игорь Бубин / commons.wikimedia.org

Представитель Камчатской авиакомпании заявил, что экипаж самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь, подготовлен и соответствует всем требованиям. Об этом сообщает агентство «Камчатка сегодня».

«Абсолютно подготовленные, в полном объеме. Экипаж соответствует предъявляемым требованиям. Только так я могу сказать. В Палану очень много они летают», — сообщил представитель авиакомпании и добавил, что командир экипажа летает в этой должности уже больше года.

На борту Ан-26 в составе экипажа находились: командир, второй пилот, бортмеханик, штурман, бортпроводник и бортоператор.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Камчатского края, министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко не подтвердил информацию о том, что пропавший на Камчатке самолет Ан-26 упал в море.

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, в районе поисков пропавшего самолета Ан-26, который во вторник, 6 июля, перестал выходить на связь во время выполнения пассажирского рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

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