Авербух объяснил критику в адрес Тутберидзе

Хореограф Илья Авербух в интервью «Ленте.ру» объяснил критику в адрес тренера Этери Тутберидзе в социальных сетях.

«Соцсети дают возможность критиковать, не имея профессиональных знаний. Вся эта пена, которая вокруг, задевает только поначалу, а потом привыкаешь. Результат — единственный ответ балабольству соцсетей», — заявил Авербух.

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Специалист добавил, что в соцсетях утрачено понятие уважения. Он подчеркнул, что многие «обезоружены и обескуражены» появляющейся в интернете информацией.

В январе прошлого года Авербух раскрыл суммы гонораров за участие в его ледовых шоу. В частности, он рассказал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление.

Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. После окончания спортивной карьеры он стал хореографом и тренером.