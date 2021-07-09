Стало известно о погибших в перестрелке на таджикско-киргизской границе, которая произошла 8 июля. Об этом сообщает портал «24.kg» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

По информации ведомства, погибший — 27-летний киргизский пограничник Хуснидин Хожиев. В ГКНБ заявляют, что с таджикской стороны также есть убитые и раненые.

Ранее в пограничной службе Киргизии заявили, что днем 8 июля ее конный наряд нес службу в Баткенской области. Внезапно на него напали таджикские пограничники, началась перестрелка. В администрации Баткенской области сказали, что двое киргизских военных взяты в плен. «Таджикские пограничники без предупреждения открыли огонь», — сказал представитель местных властей.

В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана в свою очередь заявили, что четверо киргизских пограничников, вооруженные автоматами, незаконно пересекли границу, чтобы угнать девять лошадей. Они не подчинились приказу пограничного наряда Таджикистана, открыли огонь и были ранены ответными выстрелами.