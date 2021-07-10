Перешедший в европейский клуб футболист сборной России высказался

Перешедший в немецкий «Байер» голкипер сборной России Андрей Лунев высказался о трансфере. Об этом сообщается в Twitter леверкузенской команды.

Игрок признался что был крайне польщен интересом к нему такого клуба. Он также отметил, что «Байер» на протяжении многих лет был одной из лучших команд Германии и получил известность в России благодаря выступлениям в Лиге чемпионов. Лунев также пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы раскрыть в европейском клубе свой потенциал.

О переходе Лунева в «Байер» стало известно в пятницу, 9 июля. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2023 года.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял «Зенит». Вместе с клубом голкипер трижды становился победителем Российской премьер-лиге (РПЛ). За сборную России футболист провел семь матчей.

