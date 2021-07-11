Джокович взял Уимблдон и стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема»

Первая ракетка мира Новак Джокович взял победу на Уимблдоне. Результаты доступны на сайте соревнований.

В финальном поединке сербский теннисист оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7(4:7), 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

Таким образом, серб стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Уимблдон он выиграл в шестой раз.

В марте Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Суммарно Джокович возглавлял рейтинг на протяжении 311 недель. Предыдущее достижение, равнявшееся 310 неделям, принадлежало швейцарцу.