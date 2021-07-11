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Мясников вспомнил о казнях гомосексуалов после скандала со «ВкусВиллом»

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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: Drmyasnikov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников вспомнил о казнях гомосексуалов во Франции после скандала из-за рекламы сети магазинов «ВкусВилл» с участием ЛГБТ-пары. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Я вот не помню — на Руси, в России были значимые гонения на этих людей? Везде были. Леонардо да Винчи приговаривали, других жгли в Европе на кострах, рубили головы. На Гревской площади в Париже на тротуаре памятный знак, что здесь в 1750-м казнили гомосексуальную пару. Хотя посмотреть на их королей — так там через одного... Почитайте хоть Дюма... В России я такого и не слышал. Поправьте, если не так», — написал он.

По его словам, «у нас так не принято», так как не приняты «эти отношения». «Да и сегодня — кто, кого, куда — их личное дело. Личное! И общество в массе просто не хочет навязывания нам совершенно чуждой идеологии. Об этом и закон против пропаганды этого дела. Не против них, а против пропаганды — улавливаете разницу?!» — отметил доктор.

Мясников заключил, что с Запада идет массированная и наглая идеология, «разъедающая» устои общества, поэтому в подавляющей массе она вызывает неприятие у граждан.

Ранее в июле пользователи социальных сетей раскритиковали сеть магазинов «ВкусВилл» за удаление рекламы с участием ЛГБТ-пары. 30 июня на сайте сети магазинов «ВкусВилл», посвященном историям о покупателях, появилась фотография, где была изображена семья из четырех женщин: пары лесбиянок, сестры одной из девушек и ее матери. Многие покупатели выступили с призывами бойкотировать марку и пообещали пожаловаться на пропаганду гомосексуализма в «компетентные органы».

Также магазин сообщил о тысячах угроз, поступавших представителям компании и героиням материала. Позднее эта ссылка оказалась недоступна, а вместо нее появился пост с извинениями. В нем публикацию назвали «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников».

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