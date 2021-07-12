Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против Белоруссии

Норвегия присоединилась к четвертому пакету экономических санкций Евросоюза против Белоруссии. Об этом сообщило правительство страны, передает издание The Nordic Page.

«Эти меры являются необходимым ответом на обширные нарушения прав человека, совершаемые белорусскими властями», — отметила глава норвежского министерства иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде. Она призвала Минск освободить всех политических заключенных и начать диалог с демократическими силами.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Помимо этого властям республики запретили передачу товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ответ Белоруссия временно вышла из программы ЕС «Восточное партнерство» и приостановила действие двустороннего Соглашения о реадмиссии.