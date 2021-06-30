В Белоруссии захотели закрыть Гете-институт

Власти Белоруссии захотели закрыть Гете-институт и прекратить деятельность Германской службы академических обменов (DAAD) на территории страны. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве пожалели о решении Минска и подчеркнули, что этот шаг приведет к дальнейшей изоляции Белоруссии. «Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заключили в немецком МИД.

Гете-институт и Германская служба академических обменов — крупные организации по изучению немецкого языка и обмену мультикультурным опытом. Филиалы организаций открыты в большинстве крупных городов мира.

24 июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Согласно принятым мерам, ЕС ограничивает доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, вводит ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Также была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения и услуг страхования для властей республики. К рестрикциям подключились Великобритания, США и Канада.

В ответ Белоруссия временно вышла из программы ЕС «Восточное партнерство» и приостановила действия двустороннего Соглашения о реадмиссии.