Звезда «Фабрики звезд» рассказала о психологическом давлении на съемках проекта

Российская певица Ирина Дубцова рассказала о психологическом давлении на съемках телешоу «Фабрика звезд 4». Этим артистка поделилась в интервью для Teleprogramma.pro.

«Конечно же, сложно было находиться под прицелом камер и съемочной группы в доме с незнакомыми тебе людьми. Морально тяжело, но к этому привыкаешь и потом не обращаешь внимания», — заявила Дубцова спустя почти 20 лет после участия в проекте.

Исполнительница и автор хита «О нем» подчеркнула, что ее отдельно угнетала невозможность свободно выходить на улицу. Чтобы чаще покидать помещение, Дубцовой пришлось соврать о вредной привычке.

«Чтобы выходить чаще, мне приходилось говорить, что я курю. Конечно, психологически тяжело жить 24/7 под пристальным вниманием — не каждый может с этим справиться», — призналась певица.

Съемки «Фабрики звезд 4» проходили в 2004 году. В то время это было одним из самых популярных реалити-шоу в России.