Российская певица назвала женщин виноватыми в домогательствах

Российская певица Ирина Дубцова заявила, что часто женщины сами бывают виноватыми в домогательствах. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам артистки, можно установить такую грань, что мужчина даже не подумает о чем-то неприличном. Исполнительница считает, что если мужчина начинает вести себя неподобающе, то можно с улыбкой и вежливо отреагировать на его действия, чтобы он не испытывал неловкости и стыда. Если же он проявляет настойчивость, то стоит ответить: «Я несвободна, у меня любовь — и вам того же желаю».

Дубцова раскритиковала женщин, которые демонстрируют свою сексуальность и ходят в прозрачных нарядах, через которые видно нижнее белье. «И вдруг кто-то ей подмигнул или что-то сказал — и после этого подавать в суд? Какое она имеет право, если сама виновата?» — высказалась певица.

Ранее актер Александр Петров заявил, что русским женщинам нравится, когда к ним пристают. По словам артиста, многие из них любят «такие знаки внимания». «У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся», — отметил он. При этом актер заявил, что ни один мужчина не пристанет к русской женщине, если она сама того не захочет.

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