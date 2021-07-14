Кремль одобрил заготовку ответов для общения олимпийцев с иностранными СМИ

В Кремле одобрили инициативу Олимпийского комитета России (ОКР), который проинструктировал отечественных спортсменов на случай провокационных вопросов со стороны иностранных СМИ во время Игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что данные инструкции носят характер рекомендаций. «Каждый атлет решает, пользоваться ими или нет», — отметил он.

Песков также посетовал на то, что многие стараются привлечь спортсменов к политике. «Тогда атлеты попадают в непростые ситуации», — заметил он.

Ранее 14 июля издание «Ведомости» обнародовало перечень инструкций ОКР для отечественных атлетов. В частности, рекомендации содержат и заготовленные ответы о Крыме, Донбассе и движении Black Lives Matter.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

