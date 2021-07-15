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Американский офицер рассказал об опасном положении Украины

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Офицер ВМС США Табах предупредил Украину об опасном положении и отсутствии поддержки извне

Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах рассказал об опасном и шатком положении из-за отсутствия поддержки со стороны западных партнеров. Об этом, как пишет РИА Новости, он сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

Табах отметил, что в настоящий момент лидеры западных стран оставили Украину без поддержки, причем это касается сразу нескольких сфер: экономической, военной, политической и дипломатической. А события внутри страны вносят только большую неразбериху из-за совершаемых «больших подрывных действий», которые подвергают республику опасности.

Табах заявил, что союзники Украины на Западе сегодня не показывают большого желания поддержать страну в борьбе за свободу, независимость и демократию. Наоборот, подчеркнул он, многим европейским державам выгодно, чтобы Украина периодически «пропадала с радаров».

На то, что Украине не стоит рассчитывать на помощь зарубежных партнеров, намекнул и другой американский дипломат, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он заявил, что будущее страны находится только в ее руках и выбор пути — ее собственная ответственность.

Бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос отметил, что нынешние власти Украины являются заложниками и в то же время жертвами «гегемонии» США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.

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