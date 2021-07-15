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Американский дипломат счел судьбу Украины ее собственной ответственностью

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Джордж Кент
Джордж Кент
Фото: JONATHAN ERNST / Reuters
Американский дипломат Джордж Кент счел судьбу Украины ее собственной ответственностью

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что будущее Украины находится только в ее руках и выбор пути страны — ее собственная ответственность. Об этом пишет Вести.ua.

Как считает американский дипломат, позиция Вашингтона заключается в том, что не следует решать судьбу какой-либо страны, «будь то Украина или Белоруссия, или Россия». «Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины — это ответственность Украины», — заявил Кент.

В июле Кент, которого называли куратором борьбы с коррупцией на Украине, временно возглавил посольство США в стране. Исполнять обязанности временного поверенного в делах он будет до конца июля. До 2017 года он был заместителем американского посла на Украине.

В марте 2021 года Кент, будучи одним из руководителей Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США, выступил с речью в Каспийском политическом центре в Вашингтоне и озвучил основные задачи американской политики на Кавказе. Он, в частности, заявил, что США должны подключиться к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе, где в настоящее время сильны позиции России, Китая и Ирана.

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